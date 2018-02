Influenza, incidenza in calo per la seconda settimana Scritto da red2 Per la seconda settimana consecutiva, l'incidenza dell'influenza stagionale in Veneto è scesa da 10,81 casi per mille della settimana precedente all'8,52 per mille di quella dal 5-11/2. E' la conferma che il picco del virus è stato superato. Le persone sinora colpite da inizio stagione sono comunque ancora salite da 310.000 a 350.600.Lo dice l'assessore alla sanità, Luca Coletto:"il tasso di incidenza è ritornato nella zona d'intensità media: significa che il picco è stato superato, per la precisione nella quarta settimana del 2018. Il nostro sistema sanitario ha affrontato un vero e proprio stress test e lo ha superato". I morti legati all'influenza non sono saliti, rimanendo i 7 della precedente settimana. Riguardo all' incidenza sono in calo tutte le classi d'età: da 0 a 4 anni (la più colpita) passa dal 35,22 per mille al 32,40; da 5 a 14 anni da 19.57 per mille a 14,87; da 15 a 64 da 8,92 per mille a 7,61; gli over 65 sono i meno colpiti: da 3,87 per mille della scorsa settimana a 2,18. < Precedente Prossimo > [ Indietro ]