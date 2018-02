Giustizia, inaugurato anno Tar del Veneto Scritto da red2 "La vera sfida dei nostri tempi è quella di essere sempre pronti ad affrontare il nuovo che avanza e noi giudici amministrativi non possiamo non accettare questa sfida". Così il presidente del Tar del Veneto, Maurizio Nicolosi, ha concluso il suo intervento nell'udienza pubblica di apertura dell'anno giudiziario a Ca' Vendramin Calergi, alla presenza, tra gli altri, del prefetto Carlo Boffi, del presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dell'assessore comunale all'Avvocatura Civica, Paolo Romor. Nicolosi ha iniziato ricordando il settantesimo anniversario della promulgazione della Costituzione, poi ha sottolineato come "il 2017 ha lasciato apprensioni e novità. Apprensioni derivanti dal crescente atteggiamento di insofferenza da più parti, visto che i giudici sono accusati di protagonismo per ingerenze in alcuni settori e ho la sensazione che venga rappresentata una realtà distorta. E la forza di uno Stato si misura anche con il rispetto dei cittadini nei confronti del ruolo delle istituzioni". < Precedente Prossimo > [ Indietro ]