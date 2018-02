5 Stelle, campagna elettorale in taverna Scritto da red2 Meglio dei salotti televisivi, le taverne dei condomini. Si sono tenuti in questi giorni anche in Veneto i primi incontri di #M5Sacasatua, il format con cui i candidati del Movimento 5 Stelle incontrano i cittadini direttamente nelle case e negli spazi che questi mettono a disposizione. "È una campagna elettorale a porta a porta, nel vero senso del termine - spiega Francesca Businarolo, candidata alla Camera nell'uninominale di Villafranca e nel proporzionale di Verona-Rovigo - Per una sera ci mettiamo a disposizione dei cittadini per rispondere alle loro domande e per spiegare il nostro programma". "Il nostro appello - prosegue - è rivolto a tutti quelli che vogliono chiarirsi le idee. Lo stile vuole essere assolutamente informale, senza palchi e microfono, sentendosi libere di esprimere idee e fare domande. Gli ambienti possono essere quelli familiari. Il primo incontro l'abbiamo fatto nella taverna di una coppia di Castelnuovo del Garda". < Precedente Prossimo > [ Indietro ]