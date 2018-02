Storia amministrativa di Verona, a lezione dagli ex consiglieri Scritto da red2 Si terrà giovedì 8 febbraio, con inizio dalle ore 17 alla Società Letteraria, l’incontro “Le istituzioni politiche e giudiziarie del comune di Verona. Cinque secoli di continuità (XIII – XVIII sec.)”. L’evento è il secondo appuntamento del ciclo di lezioni “Ceti dirigenti, amministrazione municipale e forme di governo a Verona dal Medioevo al Novecento”, promosso dall’associazione Consiglieri Comunali emeriti e dall’Università di Verona – Dipartimento di Culture e Civiltà, in collaborazione con la Società Letteraria e con dalla Presidenza del Consiglio comunale patrocinio del Comune.

Seguiranno gli incontri, con inizio alle 17: il 1° marzo "Fiscalità, amministrazione, sanità pubblica del Comune di Verona (XIII-XVIII sec)", relatori Gian Maria Varanini e Marina Garbellotti; il 12 aprile "Verona napoleonica: una città divisa in due", relatore il docente Gian Paolo Romagnani; il 10 maggio "Verona italiana nel Regno Lombardo-Veneto", relatore Gian Paolo Romagnani; il 20 settembre "I ceti dirigenti della Verona italiana (1866-1914)", relatore Renato Camurri; il 25 ottobre "Verona dalla grande guerra al fascismo", relatori Federico Melotto, Gianni Amaini e Silvano Zavetti; il 22 novembre "Verona nel dopoguerra: dalla ricostruzione al boom", relatore Giancarlo Passigato.