E' stato sottoscritto l'accordo tra Regione Veneto, Unioncamere e Adiconsum che rinnova l'utilizzo dello spettrometro a raggi X quale strumento fondamentale nella lotta alla contraffazione sul territorio. L'accordo - informa una nota di Unioncamere Veneto - mira a evitare i rischi derivanti da prodotti sospettati di contenere sostanze tossiche, pericolose per la salute dei consumatori. L'intesa relativa all'uso dello strumento - finanziato con fondi regionali - garantisce così la prosecuzione di interventi di prevenzione e misure di tutela su prodotti e materiale plastico in genere. Le segnalazioni effettuate con lo spettrometro a raggi X portano all'esame di laboratorio per le verifiche dei campioni sospetti da parte degli enti abilitati a verificarne la composizione. Un servizio realizzato dai sottoscrittori dell'accordo in sinergia con le Forze dell'Ordine, le Polizie locali e le Camere di Commercio.