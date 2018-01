Bob Dylan in Arena Scritto da red2 Dopo i live che lo vedranno impegnato a Roma, Firenze, Mantova e Milano ad aprile, la voce di “Like a Rolling Stone” chiuderà il suo “mese italiano” con una performance prevista per il prossimo 27 aprile all’Arena di Verona. Lo scrive Francesco Verni sul Corriere del Veneto del Corriere della Sera. Lo storico anfiteatro veneto è stato anche il luogo del primo concerto in Italia di Bob Dylan, che risale al 28 maggio 1984, data doppiata il giorno seguente. Prossimo > [ Indietro ]