Trasporti, una app per integrare i mezzi pubblici veneti Scritto da red2 E' stata presentata oggi a Venezia, e verrà utilizzata per la prima volta in Veneto, "DaAaB", la prima applicazione per smartphone in Italia in grado di integrare tutti mezzi pubblici regionali, inserendo nella quale partenza e destinazione in pochi istanti trova il miglior percorso con i mezzi pubblici. DaAaB raggruppa in un'unica piattaforma le aziende del trasporto pubblico locale per l'emissione unificata dei biglietti di viaggio, senza la necessità di obbligare le aziende a modificare o cambiare le proprie infrastrutture di lettura-obliterazione.